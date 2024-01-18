Süper Lig'de zirvede bulunan ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler takviyelerine devam etmek isterken, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda yönetim, dünya çapında bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)