Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Transferde dur durak bilmiyor! Fenerbahçe'den yılın bombası
Süper Lig'de zirvede bulunan ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler takviyelerine devam etmek isterken, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda yönetim, dünya çapında bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 6-0 gibi farklı bir skorla kazanarak son 16 turuna yükseldi.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi (4), Lincoln ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.