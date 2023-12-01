UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci maç sonu taraftarla tartıştı! Osayi Samuel güçlükle sakinleştirdi
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka ekibi Nordsjaelland'e deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcularından İrfan Can Kahveci, taraftarlarla tartıştı. Osayi Samuel, milli oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.
Milliyet'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın oyuna sonradan dahil ettiği İrfan Can Kahveci, kendisine tepki gösteren bir taraftarla tartışma yaşadı. İşte ayrıntılar...