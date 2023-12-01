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İrfan Can Kahveci ile taraftarlar arasında tartışma çıktı! Osayi güçlükle sakinleştirdi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekipte İfran Can Kahveci, mücadelenin ardından taraftarlar ile tartıştı. Takım arkadaşı Osayi Samuel, milli futbolcuyu güçlükle sakinleştirdi. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri

01 Aralık 2023 | 11:37
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