Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk oldu.
Konferans Ligi'nde grup kızıştı! Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibine deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Kanarya'nın sürpriz mağlubiyeti sonrası grup kızıştı. İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler deplasmanda 6-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz aldığı mağlubiyetle grupta işleri zora soktu.