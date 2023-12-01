FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Simone Inzaghi yıldız ismi Inter'e istedi!

Fenerbahçe'de birçok isim, performansı ile Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, Kanarya'nın yıldız ismini istedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2023- 11:59