UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Simone Inzaghi yıldız ismi Inter'e istedi!
Fenerbahçe'de birçok isim, performansı ile Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, Kanarya'nın yıldız ismini istedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.
SAVUNMA ALARM VERDİ
Nordsjaelland maçının ilk yarısı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona ererken sarı-lacivertlilerin özellikle savunmada yapılan hatalar farklı mağlubiyete zemin hazırladı.