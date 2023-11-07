İsmail Kartal'ın sakatlıklarla başı dertte! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı muhtemel 11

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-laciverliler zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Ancak sakatlıklar, Kanarya'nın başını ağrıtıyor. İsmail Kartal'ın stoper tandemini nasıl kuracağı ise merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin Ludogorest maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 16:41