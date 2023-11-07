Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi.
İsmail Kartal'ın sakatlıklarla başı dertte! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı muhtemel 11
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-laciverliler zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Ancak sakatlıklar, Kanarya'nın başını ağrıtıyor. İsmail Kartal'ın stoper tandemini nasıl kuracağı ise merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin Ludogorest maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri
Uzun süren yenilmezlik serisi sona eren sarı-lacivertliler, Avrupa mesaisinde galibiyet hedefliyor.
Kanarya, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile kozlarını paylaşacak.