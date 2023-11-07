FENERBAHÇE HABERLERİ - Operasyon için düğmeye basıldı! Savunmaya 1.91'lik kule geliyor

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a karşı 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli ekipte savunma hattı yetersiz kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal, eksiklerden dolayı Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ikilisini sahaya sürmüştü. Ancak istenen performans gelmemişti. Yönetim devre arasında listesinde bulundurduğu 1.91'lik kule'yi kadroya katmak için operasyona başladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 10:24