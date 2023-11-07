Jorge Jesus ve Fenerbahçe davalık oluyor! FIFA'ya şikayet edecek

Jorge Jesus ve Fenerbahçe davalık oluyor! FIFA'ya şikayet edecek

Fenerbahçe davalık oluyor. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus aldığı kararla kulübü FIFA'ya şikayet edecek. Portekizli çalıştırıcının Kanarya'dan alacakları olması sebebiyle ihtar çekmiş, geri dönüş olmadığı gerekçesiyle konuyu FIFA'ya götüreceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 17:04