Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan gündem yaratan bir hamle geliyor.
Jorge Jesus ve Fenerbahçe davalık oluyor! FIFA'ya şikayet edecek
Fenerbahçe davalık oluyor. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus aldığı kararla kulübü FIFA'ya şikayet edecek. Portekizli çalıştırıcının Kanarya'dan alacakları olması sebebiyle ihtar çekmiş, geri dönüş olmadığı gerekçesiyle konuyu FIFA'ya götüreceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
2022-23 sezonunda Kanarya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 52 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.