Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte Batshuayi'nin yerine gelecek golcü
Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında Michy Batshuayi ile yollarını ayıracak olan sarı lacivertlilerin, forvet hattına flaş bir golcüyü transfer edeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...
Bunun sebebi de; Michy Batshuayi ile yaşanan sıkıntı... Belçikalı golcü, fazla forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız.
Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal, Michy ile bir sıkıntı olmadığını söylese de yönetim, tecrübeli golcünün tavırlarını hoş karşılaşamadı ve takımdaki uyumu bozmasından dolayı oyuncuyu gözden çıkardı.