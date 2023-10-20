Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı tatlı bir sıkıntı bastı.
Fenerbahçe'de 2 mevkiye 5 aday! Hatayspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler namağlup rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, teknik direktör İsmail Kartal'ın 2 mevkide kararsız kaldığı belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla tecrübeli çalıştırıcının eli güçlenirken, 2 bölgede kararsız kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Cengiz Ünder'in sakatlığını atlatması ve idmanlarda iyi bir grafik ortaya koyması Kartal'ı kararsız bıraktı.