Süper Lig ve Avrupa'da çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski sıkıntısı! Menajeri...
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Polonyalı yıldız gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili sarı lacivertlileri sıkıntıya sokan bir olay yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Kanarya bu transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemesini bildi.