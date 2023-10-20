Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listenin başındaki 2 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)