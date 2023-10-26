Şampiyolar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Kopenhag'ı konuk eden Manchester United, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Altay Bayındır'a kötü haber geldi! İlk 11'e girmeyi bekliyordu
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için İngiltere günleri hiçte iyi gitmiyor. Milli futbolcu yakın zamanda ilk 11'e girmeyi beklerken kötü haber geldi. İşte detaylar...
İngiliz temsilcisinin kalecisi Andre Onana, karşılaşmanın son dakikakasında kurtardığı penaltıyla hem takımına 3 puan hediye etti hem de kendisine yöneltilen eleştirileri bir nebze olsun hafifletti.
Bu sezonun genelindeki kötü performansı ve yediği hatalı gollerle topun ağzında olan Onana'nın formasını milli kaleci Altay Bayındır'a kaptırması bekleniyordu.