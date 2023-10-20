Yaz transfer döneminde büyük bir satış yapan ve kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu hamleler şampiyonluk getirir! Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listenin başındaki 2 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan F.Bahçe, 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
UEFA Konferans Ligi'nde ise 2'de 2 yaptı ve bu sezon yenilgi yüzü görmedi.