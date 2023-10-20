Bu hamleler şampiyonluk getirir! Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listenin başındaki 2 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 10:39