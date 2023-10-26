FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Devre arasında ilk ayrılık belli oldu! İsmail Kartal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği konuşulan yıldız futbolcuya talip olan takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 11:44