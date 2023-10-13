İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Jayden Oosterwolde'ye 2 talip birden
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sezon bitimine kadar performansıyla eleştiri konusu olmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte bambaşka bir performans sergileyen Hollandalı yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezona bambaşka bir giriş yaptı.