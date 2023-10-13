FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Jayden Oosterwolde'ye 2 talip birden

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sezon bitimine kadar performansıyla eleştiri konusu olmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte bambaşka bir performans sergileyen Hollandalı yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 19:09