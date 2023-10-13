THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler müsabakayı 77-74 kaybetti.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: Valencia 22-9 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: Valencia 39-33 F.Bahçe Beko
3. çeyrek: Valencia 58-53 F.Bahçe Beko
4. çeyrek: Valencia 77-74 F.Bahçe Beko
Salon: Pabellon Fuente De San Luis
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Alman)
Valencia Basket: Reuvers 5, Jones 11, Toure 5, Robertson 6, Ojeleye 8, Claver 4, Puerto 1, Pradilla 2, Ferrando 2, Inglis 10, Jovic 5, Davies 18
Fenerbahçe Beko: Papagiannis 8, Hayes-Davis 11, Pierre, Dorsey 17, Madar 10, Motley 1, Wilbekin 14, Sertaç Şanlı 5, Guduric 6, Calathes, Sestina 2, Melih Mahmutoğlu
5 faulle çıkan: 39.56 Madar (Fenerbahçe Beko)