Fenerbahçe'nin uzun süre görüştüğü Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferde rota yeniden Fenerbahçe'ye döndü! Sözleşme teklifini...
Sezona 16'da 16 yaparak başlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip devre arasında kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurmaylar, listedeki yıldız isim için sürpriz bir haber aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yaz transfer sezonunda Boşnak yıldıza imza attıramayan sarı-lacivertlilere yeni bir fırsat doğdu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle kadrosuna katmak istediği Krunic için büyük uğraş veren yönetim, geçtiğimiz transfer döneminde istediğini alamadı.