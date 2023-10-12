Tarihi bir sezon geçiren ve rekorları alt üst eden Fenerbahçe'nin bu performansına hiç kimse kayıtsız kalamıyor. Avrupa basınından övgü alan sarı-lacivertliler için dün de UEFA, benzer bir açıklamada bulundu. Avrupa futbolunun patronu, resmi sitesinden Konferans Ligi'ndeki üçüncü maçlar öncesinde bir yorum haber paylaştı ve Aston Villa, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe'ye vurgu yaptı. Sarı-lacivertlilerin mükemmel bir takım olduğuna değinilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

KAZANMA ZİHNİYETİ

Fotomaç'ın haberine göre; "Türkiye Ligi'nin lideri Fenerbahçe, kendi sahasında Nordsjaelland'dan fark yiyen Ludogorets'e karşı üçte üç yapmak için sahaya çıkacak. Kazanma zihniyeti Fenerbahçe'ye iyi hizmet ediyor." Bu sezon Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe hem Konferans Ligi'nde hem de Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Oynadığı göze hoş gelen futbolla keyif veren sarı-lacivertliler, ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluşan ve kalesinde en az gol pozisyonu veren takım konumunda.