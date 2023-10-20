Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal, finalin Riyad'da oynanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal: "Türkiye'nin Avrupa düzeyindeki iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Rekabet düzeyi yüksek heyecanlı maç olacak."

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.