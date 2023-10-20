Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk edecek. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler 2 futbolcunun sakatlık yaşadığını açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.
İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü