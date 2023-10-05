Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho müjdesi! Brezilya basını açıkladı
Bu sezona bomba gibi giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, dünyaca ünlü futbolcu Jorginho'yu listesine almıştı. Brezilya basını, Jorginho transferi hakkında sarı lacivertlilere müjdeli bir haber verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerin hedefinde Jorginho var.