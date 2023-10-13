Yaptığı nokta atışı transferlerle sezona 16'da 16 ile başlayan Fenerbahçe, kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başladı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye dinamo orta saha! Portekiz...
Son dakika: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de devre arası transferi için listede ilk sırada 6 numara hamlesi var. Bu noktada sarı-lacivertliler aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
İlk hedef; 6 numara takviyesi...
Fotomaç'ta yer alan haberde yaz transfer döneminde bu bölge için birçok isimle görüşen ancak sonuca varamayan sarı- lacivertlilerin, Benfica'da forma giyen Florentino Luis için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.