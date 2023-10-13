Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 maçıda kazanarak müthiş bir başlangıç yaptı.
TRANSFER HABERİ | Klopp F.Bahçe'nin yıldızını istiyor! 4 yıldır izliyormuş...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, 16'da 16 yaparak sezona bomba gibi başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerin bu performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Birçok kulüp Kanarya'nın yıldızlarını izlerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin yıldızını Jürgen Klopp, Liverpool'a istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Bu sezon 15 futbolcuyu transfer eden Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.