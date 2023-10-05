UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaşacağı Spartak Trnava, sarı-lacivertli yöneticileri yemekte ağırladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovak ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Bekir İrdem, sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkilileri yer aldı.

Açıklamada UEFA delegelerinin de hazır bulunduğu belirtilirken, yemeğin ardından iki kulüp yetkililerinin karşılıklı hediye takdimi yaptığı ifade edildi.