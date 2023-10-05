Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve başkanvekili Erden Timur, sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Dün akşamki program, enteresan bir televizyon programıydı. Divan başkanı moderatör, sayın başkan da konuk. Sayın başkan, daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program, bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli hem sistemi, hem de TFF'yi baskı altına almaya çalışan bir başkan. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. Aynı zaman kendisi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak.