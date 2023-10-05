TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye devre arası çalımı!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deviren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Üst üste başarılı sonuçlar alarak taraftarlarını mutlu eden Cimbom'da gözler bir yandan da transferde. Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yönetimin, Fenerbahçe'nin gözdesi olan yıldız futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 10:22