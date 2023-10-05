Fenerbahçe transferleri: İsmail Kartal o ismi yakın takibe aldı! Sık sık rapor talep ediyor...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal bir yandan saha sonuçları için yoğun mesai harcamaya devam ederken bir yandan da oyuncu transferleri için ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın yakından takip ettirdiği isim için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 06:40