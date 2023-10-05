Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe transferleri: İsmail Kartal o ismi yakın takibe aldı! Sık sık rapor talep ediyor...
Fenerbahçe'de İsmail Kartal bir yandan saha sonuçları için yoğun mesai harcamaya devam ederken bir yandan da oyuncu transferleri için ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın yakından takip ettirdiği isim için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı- lacivertliler'in 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin olası bir ayrılık ihtimali olması nederiyle kısa tutulduğu ifade edildi.
Crespo'nun ocak ayında ayrılma ihtimaline karşılık teknik direktör İsmail Kartal'da önlem almış gibi gözüküyor.