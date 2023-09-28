Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de üst üste oynanan maçlarda elde edilen galibiyet serisi göz doldurdu.
Fenerbahçe'de o isimlerden müthiş istatistik! Performans ve oyun süreleri...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu seçimleri ve oyunculardan aldığı geri dönüşler sezona şimdiden damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde bu noktada öne çıkan iki isim istatistirkleriyle öne çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de üst üste oynanan maçlarda elde edilen galibiyet serisi göz doldurdu.
Sarı-lacivertlilerde bu serinin mimarı ise İsmail Kartal oldu.
Kartal bu maçlarda geniç oyuncu havuzunu çok iyi bir şekilde oynattı.