Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, 7. hafta maçında bugün lige İlhan Palut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.



Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu sezon oynadığı 13 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde hedef; Karadeniz ekibini de mağlup ederek, hem liderliği devam ettirmek hem de galibiyet serisini 14 maça çıkarmak.



FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Dzeko



Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

REHAVET UYARISI

Bu zorlu maç öncesinde Rizespor'un artılarını ve eksilerini öğrencilerine gösteren teknik direktör İsmail Kartal, üst üste alınan 13 galibiyetin de rehavet yaratmaması konusunda uyarılarda bulundu. Dünkü yapılan taktik idmanda oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcının "Bu sezon oynadığımız tüm maçları kazandık diye sakın ola ki rakibi hafife almayın. Aynı oyunla taraftarımızın önünde kazanalım yolumuza bakalım" dediği öğrenildi.



CENGİZ VE EMRE YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ile Emre Mor, bugünkü Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ağrıları nedeniyle hafta içinde oynanan Başakşehir maçında forma giyemeyen Osayi-Samuel'in durumu ise bugün netlik kazanacak.



RYAN KENT İLK 11'E

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Başakşehir maçının 11'inde bugün tek değişiklik yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının, son birkaç maçtır performansının altında kalan Sırp yıldız Dusan Tadic'i bu maçta dinlendirebileceği ve Ryan Kent'i ilk 11'de sahaya sürebileceği belirtildi.