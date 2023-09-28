ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali

ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali

Temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali'nde ASVEL ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2023- 16:32