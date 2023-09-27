Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında perşembe günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
İsmail Kartal liderlik istiyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, maç fazlasıyla liderliğe yükselen ezeli rakibi Galatasaray'dan bu koltuğu geri almak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte F.Bahçe'nin Başakşehir muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.