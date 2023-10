Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe 5 - 0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko,Tadic ve King kaydetti.



Fenerbahçe bu sonucun ardından üst üste 14. maçını kazandı.



Sarı-lacivertliler 7. hafta maçının ardından puanını 21 yaptı. Rizespor ise 11 puanda kaldı.



OSAYI SAMUEL GERİ DÖNDÜ



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alamadığı Bright Osayi-Samuel'i yeniden 11'de değerlendirdi. Başakşehir maçında Osayi-Samuel yerine ilk 11'de forma giyen Jayden Oosterwolde ise yedeğe çekildi.



Çaykur Rizespor müsabakasında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Orta sahada İsmail Yüksek-Fred Rodrigues ikilisine şans veren Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise maça yedek kulübesinde başladı.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor kadroda yer almadı.



Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Miha Zajc tedbir amacıyla kadroya alınmazken, Michy Batshuayi teknik heyet kararıyla 21 kişilik listeye dahil edilmedi.