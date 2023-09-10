Transferin flaş takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı netleşti
Fenerbahçe'de transferin son günlerinde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Hatta Kanarya'da o ismin yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler transfer çalışmalarını hızlandırdı.
3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal yönetime eksik bölgeler için detaylı sunum yaptı.