Al-Ittihad, 29 milyon euro'ya Celtic'ten transfer ettiği Jota'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den bedava bombası! Transferde büyük fırsat
Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat daha geldi. Sarı lacivertliler, dev bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'a giden yıldızı bedava kadrosuna katabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2023- 10:17
Sebebi de taraftarların Jota'yı yıldız transfer olarak görmemesi...
Fotomaç'ın haberine göre fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe ise bu durumu yakından takip ediyor.