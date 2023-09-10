Fenerbahçe'den bedava bombası! Transferde büyük fırsat

Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat daha geldi. Sarı lacivertliler, dev bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'a giden yıldızı bedava kadrosuna katabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 10:17