Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu
Bu sezon çok iddialı bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Son günlere girilirken iyi bir orta saha hamlesi yapmak isteyen Kanarya, listesindeki adaylarla görüşme halindeydi. Birçok ismi gündeminde bulunduran sarı lacivertliler, 6 numara pozisyonunun yanı sıra flaş bir transfer için de harekete geçti. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler bu sezon çok kaliteli bir kadro oluşturdu.
Yönetim transferde yaptığı nokta atışı hamlelere tüm camiayı mutlu etti.