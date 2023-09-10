Sezona şampiyonluk iddiasıyla giriş yapan Fenerbahçe ligde ve Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam ediyor.
Fenerbahçe'ye Al Musrati piyangosu! Transfer böyle bitecek
Fenerbahçe'de 6 numara transferi için görüşmeler devam ediyor. Sarı lacivertlilerin uzun süredir listesinde olan ve teklif yaptığı Al Musrati'den müjdeli bir haber geldi. Kanarya transferi işte böyle bitirecek... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 kulvarda başarılı olmak isteyen yönetim yaptığı flaş transferlerle ses getirdi.