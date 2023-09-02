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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 19:04









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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlier, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

