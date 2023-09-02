Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 02.09.2023- 19:04
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlier, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.