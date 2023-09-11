Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Al-Musrati ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe Al-Musrati transferini bitiriyor! İşte imza tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Uzun süredir 6 numara transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Al-Musrati transferinde son düzlüğe girdi. Yönetim, Libyalı yıldızın menajerini İstanbul'a getirirken, anlaşma sağlanması durumunda 27 yaşındaki futbolcunun imza atacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son olarak yıldız isimden sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran haberler geldi.
Fenerbahçe yönetimi Musrati'nin temsilcisiyle görüşecek.