Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde Umut Nayir maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Umut Nayir, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Güzel bir zafer, onlara minnettarız. Bu yolde büyük örnek oldular.

Ankaragücü ilk profesyonel kulübüm. Onlara karşı oynadığımda garip hisler oluyor. Zor olacağı belliydi. Zeminle ilgili sıkıntılar vardı, ağır bir maç olacağı belliydi. Twente deplasmanından yorgun geldik. Bahane bulmadan, kazanmak önemliydi. 9'da 9 ile mükemmel bir seri yaptık.