Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Umut Nayir, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Güzel bir zafer, onlara minnettarız. Bu yolde büyük örnek oldular.
Ankaragücü ilk profesyonel kulübüm. Onlara karşı oynadığımda garip hisler oluyor. Zor olacağı belliydi. Zeminle ilgili sıkıntılar vardı, ağır bir maç olacağı belliydi. Twente deplasmanından yorgun geldik. Bahane bulmadan, kazanmak önemliydi. 9'da 9 ile mükemmel bir seri yaptık.