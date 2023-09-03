Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel Ankaragücü maçı sonrası konuştu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan Bright Osayi-Samuel, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2023- 00:14
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Filenin Sultanları'nı kutlarım. Zor bir maçtı, saha şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı, %100 kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum."