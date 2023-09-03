Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Filenin Sultanları'nı kutlarım. Zor bir maçtı, saha şartları da zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı, %100 kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum."