Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. 9'da 9 oldu, çok iyi bizim adımıza. Ülke puanına da katkı yaptık, gruplara kaldık. Güzel bir izin yapacağız. Sonrasında yeniden hazırlanacağız. İnşallah lig sonuna kadar böyle gider. Geniş bir kadromuz var. Bazen dışarıda kalan arkadaşlarımız oluyor. Herkes birbirine destek oluyor. Evden izleyen arkadaşlarımız kazanmamız için dua ediyordur bizlere. Güzel bir takımız, güzle bir birliktelik oldu. Filenin Sultanları'nı da şampiyonlukları için tebrik ederim.

Altay Bayındır kardeşim ile çok uzun zamandır arkadaşız. Birbirimize hep destek oldu. Çok güzel karakterli bir arkadaşımız. Gidebileceği en iyi yere gitti. İnşallah peşinden bizler de oraya gideriz.

Dominik Livakovic çok iyi bir kaleci. 7 Sene boğunca Zagreb'de çok iyi işler yaptı. Dünya Kupası'nda çok iyi işler çıkardı. Birlikte çalışıyoruz. Hoca istediğine şans verecek. Oynayanın Fenerbahçe'ye katkısı olsun yeter.

Milli Takım için bir şey demek istemiyorum. İyi oynadığım sürece, mecbur çağırmak zorunda kalacaklar.