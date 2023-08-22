FENERBAHÇE HABERLERİ: Gustavo Henrique Real Valladolid'e imza attı
Son dakika transfer haberi: Real Valladolid, Fenerbahçe’den Gustavo Henrique’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler bu ayrılığın ardından oyuncu yeni kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023- 12:38
F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ:
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.