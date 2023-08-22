TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 yıldız daha gidiyor! 6 numaraya bomba transfer...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Samsunspor'u Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini ald��. Fenerbahçe'de başka bir konu ise transfer durumu. Yönetim bu noktada 2 yabancı isimle daha yollarını ayıracak. Yönetimin asıl bombası ise 6 numara transferiyle olacak. İşte listede adı sır gibi saklanan yıldız isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 11:19