Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Elden kaçıyor...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e 2'te 2 ile başlayan Fenerbahçe ve oynadığı 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray'ın gündeminde olan yıldızdan olumsuz haber geldi. İşte iki ezeli rakibin de istediği oyuncu için transferdeki sürpriz gelişme... FB GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 09:36