Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e 2'te 2 ile başlayan Fenerbahçe ve oynadığı 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray'ın gündeminde olan yıldızdan olumsuz haber geldi. İşte iki ezeli rakibin de istediği oyuncu için transferdeki sürpriz gelişme... FB GS HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 09:36
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Dzeko ve Szymanski kaydetti.
Bu sonucun ardında Fenerbahçe sezona 2'te 2 ile başladı.