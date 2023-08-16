TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan talip! Yapılan teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe için transfer dönemi hızlı geçiyor. Her geçen gün yeni transfer haberleri ortaya atılırken bu kez ayrılık gündemde. Sarı-lacivertlilerin yıldız bekine Almanya'dan talip var. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2023- 16:41