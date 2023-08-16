Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan talip! Yapılan teklif...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe için transfer dönemi hızlı geçiyor. Her geçen gün yeni transfer haberleri ortaya atılırken bu kez ayrılık gündemde. Sarı-lacivertlilerin yıldız bekine Almanya'dan talip var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2023- 16:41
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı.
Gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma...