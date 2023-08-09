Fenerbahçe Maribor'a hazır! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında evinde karşılaşacağı Maribor maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 20:07









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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Maribor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor antrenmanda yer almadı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de sahasında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin son antrenmanı ilk 15 dakikası basına açık olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk olarak oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan idman, koşuyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan takım, 5'e 2 top çalışması yaptı. Kaleciler Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat ve Furkan Onur Akyüz, kaleci antrenörü ile çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Maribor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile Zimbru maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Emre Mor antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertliler, daha önce ismi UEFA listesine bildirilen Serdar Aziz'in yerine Alexander Djiku'yu dahil etti.

