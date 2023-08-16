FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ: Fenerbahçe'de 2 yıldız daha yolcu! Gidecekleri takımlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler adeca bu sezon transferde zirve döneminde. Alış ve satış konusunda çok yüksek başarılar elde eden Kanarya'da sırada 2 ayrılık var. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2023- 14:09