Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de, bir ayrılık daha yaklaşıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ: Fenerbahçe'de 2 yıldız daha yolcu! Gidecekleri takımlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler adeca bu sezon transferde zirve döneminde. Alış ve satış konusunda çok yüksek başarılar elde eden Kanarya'da sırada 2 ayrılık var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2023- 14:09
Teknik heyetin planları içerisinde yer almayan Brezilyalı orta saha için Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.