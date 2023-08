Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Maribor'u ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal da kadrosunu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Maribor maçının 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40









Zimbru'yu eleyerek Avrupa'da adını üst tura yazdıran Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sloven ekibi Maribor'u konuk ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bugün tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak. Bugünkü mücadeleyle birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki 257. sınavına çıkacak. Fenerbahçe geride kalan 256 maçın 97'sini kazanırken, 104'ünü ise kaybetti. 55 karşılaşma da berabere bitti.



FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko



Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic



HER KUPAYA TALİBİZ

Ferdi Kadıoğlu, Maribor maçı öncesinde iddialı konuştu: "Biraz daha zor bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni oyuncularımız takımda oldukları için çok mutlu. Gerçek liderlerimiz var kadroda. Şu ana kadar her şey çok iyi ve çok iyi gidiyor.