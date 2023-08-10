Fenerbahçe Maribor'u ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal da kadrosunu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Maribor maçının 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40
FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic
HER KUPAYA TALİBİZ
Ferdi Kadıoğlu, Maribor maçı öncesinde iddialı konuştu: "Biraz daha zor bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni oyuncularımız takımda oldukları için çok mutlu. Gerçek liderlerimiz var kadroda. Şu ana kadar her şey çok iyi ve çok iyi gidiyor.